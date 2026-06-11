giovedì 11 Giugno 26
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PIA e MiniPIA, la protesta di Confapi Taranto: “Si penalizzano le imprese pronte a investire”

Economia

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