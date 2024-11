Porto Taranto, rilasciata concessione demaniale alla Vestas Blades Italia

Prete: “L’avvio della gestione operativa della strategica infrastruttura ‘Piattaforma Logistica’ contribuirà, inoltre, alla crescita dei trasporti marittimi ed intermodali nonché a dare ulteriore impulso ad una importante filiera logistica sostenibile, a beneficio dello sviluppo economico ed occupazionale”

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in esito alla seduta odierna, ha unanimemente espresso parere favorevole in ordine alla domanda di rilascio di concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. da parte di Vestas Blades Italia S.r.l. ai fini dell’assentimento, per la durata di nove anni, del compendio denominato “Piastra Portuale di Taranto”.

L’utilizzo della infrastruttura, rappresenta per Vestas il compimento logistico a supporto della nuova linea di produzione di pale destinate alla turbina più grande del mondo, la Vestas V236, da 15 MW, lunghe 115,5 metri. L’impiego logistico, integrato nell’area portuale unitamente all’importanza strategica della linea ferroviaria con il relativo terminal di collegamento con il ciclo produttivo dello stabilimento, nonché l’approvvigionamento di materie prime in import presso il Porto di Taranto, comporteranno anche una importante riduzione delle emissioni da trasporti su gomma.

Nello specifico, l’iniziativa proposta da Vestas Blades Italia s.r.l., era già risultata essere coerente ed in linea con gli obiettivi strategici dell’Ente e del Porto di Taranto, anche verso lo sviluppo di un hub per l’assemblaggio e il varo di componentistica per la produzione di energia eolica off-shore. Inoltre, la proposta di Vestas è stata prescelta poiché connotata da profili di concretezza con un piano di sostenibilità pregevole sotto gli aspetti sociali, ambientali ed economici. “Tra le ulteriori motivazioni addotte e che hanno portato alla scelta, – si legge nella nota – la Commissione riprendeva l’intendimento della stessa di consolidare una importante struttura organizzativa e gestionale con un rilevante impegno finanziario finalizzato allo sviluppo delle attività produttive e logistiche nel Porto di Taranto apportando benefici per il territorio sotto il profilo socio-economico-occupazionale, con l’impegno di attingere anche dalla Taranto Port Workers Agency s.r.l..”

Quest’oggi il Comitato di Gestione dell’AdSP Mar Ionio ha concluso l’iter autorizzativo che dovrà essere ora perfezionato tra le Parti per pervenire a breve alla stipula dell’atto formale di concessione.

“Con tale concessione la Vestas Blades Italia s.r.l., ampliando la propria capacità produttiva e presenza sui mercati nazionali ed esteri, consoliderà il ruolo del porto di Taranto come centro nevralgico della logistica e dell’export di impianti eolici. – Ha dichiarato il presidente dell’AdSP MI Sergio Prete – L’avvio della gestione operativa della strategica infrastruttura ‘Piattaforma Logistica’ contribuirà, inoltre, alla crescita dei trasporti marittimi ed intermodali nonché a dare ulteriore impulso ad una importante filiera logistica sostenibile, a beneficio dello sviluppo economico ed occupazionale. Con il nuovo ruolo di concessionario del Porto di Taranto, Vestas avrà l’opportunità di supportare concretamente la strategia di diversificazione che vede lo scalo jonico naturalmente candidato come hub per la produzione e la logistica legati agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili”.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, poiché “con questa decisione riparte la Piattaforma Logistica del porto di Taranto, nodo logistico prioritario inserito nel corridoio scandinavo-mediterraneo all’interno della rete di trasporto trans-europea (Trans-European Network-Transport – Ten-T), che permetterà di realizzare quella visione della logistica sostenibile e intermodale obiettivo del Piano Regionale della Logistica e delle Merci e che darà un rilevante contributo alla transizione ecologica della regione Puglia e del Paese, con importanti investimenti e prospettive occupazionali.”

Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti della decisione unanime del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di accordare a Vestas Blades Italia s.r.l. la concessione demaniale marittima per l’utilizzo della ‘Piastra Portuale di Taranto’. Questo rappresenta un importante passo avanti per la nostra città, in linea con gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile e valorizzazione del nostro porto. – Sottolinea – L’utilizzo di questa infrastruttura da parte di Vestas, a supporto della produzione delle turbine eoliche più grandi del mondo, non solo rafforza la posizione del Porto come hub logistico, ma contribuisce significativamente alla riduzione delle emissioni da trasporto su gomma, integrando perfettamente le attività produttive con la nostra rete ferroviaria e facendo diventare la città un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità nel settore energetico. Si tratta di un progetto che può essere ritenuto un esempio concreto di come si possano coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, offrendo anche nuove opportunità di lavoro e crescita per il territorio.”

“La concessione odierna – ha affermato il Comandante della Capitaneria di Porto, C.V. (CP) Rosario Meo – rappresenta un ulteriore passo in avanti per il rilancio green dell’infrastruttura portuale tutta, frutto anche della consolidata sinergia tra Autorità Marittima e Autorità di Sistema Portuale e tutti gli stakeholder istituzionali e portuali dello scalo jonico, che contribuirà ulteriormente a rafforzarne ancor più i relativi livelli di competitività ed efficienza”.