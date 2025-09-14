domenica 14 Settembre 25
Vincenzo Carriero

Si Salvi(ni) chi può

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva, anticipato al 18 settembre vertice Cig

CP -
L’anticipo è stato comunicato oggi ai sindacati dal Ministero del Lavoro Se il bando di gara per la vendita dell'Ilva e' posticipato dal 15 al...
Read more

Ex Ilva, prorogato il termine per la presentazione delle offerte

CP -
“La decisione è stata assunta con l'obiettivo di consentire ai proponenti di completare la documentazione necessaria, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e...
Read more

Ex Ilva, Urso: “Possibile proroga per la scadenza delle offerte”

CP -
'Prendiamo atto del no del Comune alla nave rigassificatrice' Le offerte vincolanti per l'ex Ilva sono attese per il 15 settembre, ma il ministro delle...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand