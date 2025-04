Son dazi amari

di Erasmo Venosi

La Cina risponde a Trump. Di fatto si stanno gettando le basi per un’economia di guerra. Protezionista. Con le lancette della Storia spostate all’indietro

La Cina ha risposto duramente ai dazi di Trump colpendo gli USA nel settore della sicurezza militare. All’apertura dei mercati di lunedì 7 aprile, il Dow Jones Industrial Average è crollato di 1.200 punti, e l’indice S&P 500 si è avvicinato alla zona ribassista, caratterizzata da un calo del 20% rispetto ai massimi recenti. Le restrizioni all’esportazione imposte dalla Cina sulle sue esportazioni di terre rare verso gli Stati Uniti includono risorse essenziali per l’avionica, che potrebbero rappresentare un duro colpo per i piani americani per il jet di sesta generazione. Questa la prima risposta di Pechino alla decisione del presidente Trump di imporre dazi del 34% limitando i minerali estratti, i magneti permanenti e altri prodotti finiti.

Questa mossa di Pechino è motivo di preoccupazione per alcuni produttori aerospaziali statunitensi, poiché si riforniscono esclusivamente dalla Cina per quanto riguarda l’avionica. La mossa cinese è fortemente mirata considerato che arriva solo due settimane dopo che Trump ha annunciato che la Boeing si è aggiudicata il contratto per lo sviluppo dell’ F-47 progettato per succedere all’F-22 Raptor e costituire la spina dorsale della flotta di prossima generazione dell’aeronautica militare statunitense.

L’F-47 è un aereo da caccia di sesta generazione destinato a costituire il fulcro del programma Next Generation Air Dominance (NGAD) e fa parte di una più ampia “famiglia di sistemi” progettati per funzionare insieme, combinando jet con equipaggio, velivoli senza equipaggio e infrastrutture digitali avanzate, per mantenere la superiorità aerea nei conflitti futuri.

F-22 è costato circa 150 milioni di dollari per unità. Il costo dell’F-47 potrebbe superare tale cifra, ma finora non è stata fornita alcuna stima ufficiale. La Cina produce circa il 90% delle terre rare del mondo, un gruppo di 17 elementi ( 15 sono chiamati lantanoidi e gli altri due scandio e ittrio) utilizzati nei settori della difesa, dei veicoli elettrici, dell’energia e dell’elettronica.

La reazione cinese così dura è la risposta ai dazi del 54% sui prodotti cinesi. In quanto principale fornitore di terre rare degli Stati Uniti, la mossa della Cina dimostra che è pronta a trasformare in un’arma il suo predominio sull’estrazione e la lavorazione di minerali essenziali e che uno scontro con Trump potrebbe rappresentare un rischio per il programma statunitense Next Generation Air Dominance (NGAD) per lo sviluppo degli aerei da combattimento del futuro.

Trump non desiste e ha annunciato che se la Cina non ritirerà l’aumento del 34% , gli Stati Uniti imporranno un ulteriore dazio del 50%. Inoltre ha accusato la Cina di aver imposto tariffe del 34% , in aggiunta alle tariffe già record, alle tariffe non monetarie, alle sovvenzioni illegali alle aziende e alla massiccia manipolazione valutaria a lungo termine, e di aver ignorato l’avvertimento che qualsiasi paese che si vendichi degli Stati Uniti emettendo tariffe aggiuntive, oltre al loro abuso tariffario a lungo termine nei confronti degli USA, si troverà come reazione tariffe nuove e sostanzialmente più elevate, oltre a quelle già stabilite.