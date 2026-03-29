lunedì 30 Marzo 26
CP

Taranto, associazioni di categoria presentano sedici proposte per rilanciare la città

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva, Flacks: “Solidità finanziaria è l’elemento chiave”

CP -
Il fondo statunitense ha chiesto un confronto diretto con i Commissari Flacks Group conferma il proprio impegno per l'acquisizione dell'ex Ilva e chiede un confronto...
Read more

Un’ottima annata

CP -
Nel cuore di Manduria, all’interno dell’ecosistema agricolo autentico e stratificato di Tenute Blasi, prende vita Donblasi: un progetto che va ben oltre la produzione...
Read more

Rincaro carburanti, la Puglia faccia la sua parte

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Paghiamo anni d'inerzia sul tema della politica energetica. I conflitti bellici sono la spia di problemi atavici" “Intervenire sul caro-carburante perché possano...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand