Taranto, continua il calvario

Rossoblù sconfitti a Monopoli per 4-0. Deleterio un approccio scellerato e alla fine del primo tempo è già 3-0

Al Taranto basta un tempo per consegnare la partita al Monopoli. Al rientro negli spogliatoi è 3-0, risultato che subirà una sola variazione. Al Veneziani è 3-5-2 contro 3-5-2 e nel caso rossoblù Battimelli e Zigoni sono i terminali offensivi di una squadra che appare allo sbando. In riva alla’Adriatico, infatti, arriva la quinta sconfitta consecutiva, con 15 gol subiti e 2 realizzati. La partita prende subito un preciso indirizzo già al 6′. Bruschi lavora un ottimo pallone sulla sinistra per Grandolfo che di testa coglie l’angolo su cui Del Favero non può arrivare. Al 20′ ancora combinazione Bruschi-Grandolfo, il secondo, dalla sinistra, procede di gran carriera verso la porta di Del Favero, entra in area e lo grazia con un tiro di punta abbondantemente fuori. Un regalo subito ricambiato tre minuti dopo su un cross proveniente dalla destra, Mastromonaco è solo e sceglie di andare di testa sulla palla, messa all’indietro dove c’è Bruschi. L’attaccante aggancia il pallone subito contrastato fallosamente proprio da Mastromonaco e per il salernitano Striamo è calcio di rigore. Lo stesso Bruschi si porta sul dischetto e spiazza Del Favero. Il Taranto esce dalla partita e capitola ancora al 27′, sull’ottimo cross di Viteritti verso il secondo palo, Brusca di coordina alla perfezione e in girata aerea realizza una splendida rete. Gli ionici cambiano assetto e dalla mezz’ora Guarracino si sposta in avanti collocandosi dietro le punte.

Nella ripresa il Taranto è più intraprendente e al 3′ calcia per la prima volta in porta: para Vitale. Al 5′ clamorosa palla gol per Zigoni lanciato a rete, ma è contrastato al limite da Vitale che lo stoppa sul più bello.Il Monopoli pensa a gestire, ma quando lo fa si rende pericoloso. Avviene con Bulevardi al 10′ il cui tiro a giro è fuori di un nulla. Il Taranto è comunque più propositivo e con Zigoni, tra il 27′ e il 28′ fallisce il gol della bandiera, prima perché trova sulla sua strada la deviazione di un difensore e poi perché da due passi alza troppo la mira. Il Monopoli è più concreto e Pace cala il poker al 42′, mentre il gelo e il buio calano sia sullo stadio che sul Taranto.

Il tabellino

MONOPOLI-TARANTO 4-0RETE: 6′ pt Grandolfo, 23′ rig, 27′ pt Bruschi, 43′ st PaceMONOPOLI: (3-5-2): Vitale; Angileri (42′ st Cellamare), Miceli, Viteritti; Scipioni, Falzerano (28′ st Scipioni), Battocchio, Bulevardi, De Risio (28′ st Virgilio) Yabre (21′ st Pace); Bruschi, Grandolfo (21′ st Yeboah). A disp.: Garofani, Bizzotto, De Sena, Fazio, Valenti, Ferrini, De Vietro. All.: Colombo.

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba (1′ st Marong), De Santis, Verde; Mastromonaco (42′ Vaughn, Fiorani (18′ st Schirru) Speranza, Iervolino (36′ Sacco), Guarracino, Battimelli, Zigoni. A disp.: Melo, Garau, Vaughn, Locanto, Zerbo, Fiorentino. All.: Cazzarò.

ARBITRO: Striamo di Salerno.Guardalinee: Chiavaroli, Robilotta.

Quarto ufficiale: Totaro.

NOTE: ammoniti: Angileri (M), Shiba, Mastromonaco, Fiorani, Battimelli (T). Angoli: 4-3 per il Taranto. Rec.: 1′ pt, 3′ st.