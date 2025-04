Dinamo U19 conquista la Coppa Puglia: il coronamento di una grande stagione

Una grande soddisfazione per il gruppo Dinamo che, dopo aver concluso il campionato della Nuovi Orizzonti in serie B, ha potuto gioire anche con l’Under 19

Le ragazze di coach Calviello hanno messo le mani sulla Coppa Puglia Serie C. Merito del successo nel doppio confronto in finale con la Virtus Matera. La gara di ritorno, vinta con il punteggio di 64-38 (13-7, 27-20, 49-27), tra le mura amiche del PalaMazzola, è una stata una partita senza storia. Taranto l’ha condotta sin dalle prime battute. Più equilibrato il primo tempo: vantaggio in doppia cifra nel secondo quarto di gioco (22-11), grazie all’ingresso di Martina Marazita, capace di assicurare vivacità alla manovra delle ioniche, c’è stata poi la reazione delle ospiti, che hanno piazzato un break di 6-0. Ma nel secondo tempo le triple di Francesca Mitrotti e Giorgia Cascione, i canestri di Amila Smajic e della stessa Marazita hanno fatto la differenza propiziando la fuga andata in porto, mentre la squadra di coach Rubino veniva tenuta lontana dal ferro – nell’ultimo periodo c’era solo da far scorrere il cronometro. Tanti applausi per tutte le cestiste a fine incontro. Il rammarico, circostanza incresciosa, sta nell’assenza di un delegato FIP per la consegna di medaglie e coppe. Sarebbe stato il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questa annata dalla compagine ionica. Il verdetto è arrivato dal campo di gioco, ad ogni modo. E non c’è niente di meglio, investire sui giovani, fondamenta di una società che voglia dirsi ambiziosa, per continuare a crescere e accrescere la fame di vittoria.

La gioia di Mimmo Calviello

“Ci abbiamo messo tantissima determinazione in questa stagione. Ci siamo salvati nel campionato di serie B, dopo tante difficoltà, abbiamo fatto un buon campionato Under 17; l’unica cosa che mi mancava, nella mia carriera di allenatore e giocatore, era la Coppa. Ce l’ho fatta, e sono contento per le ragazze che hanno lottato alla fine del secondo quarto. Ho detto loro: io voglio questa coppa. Così siamo tornati in campo determinati. Sono contento di aver dato qualcosa alla società. Adesso c’è da pensare al futuro: da domani cominciamo a lavorare tantissimo sul giovanile. Anche perché quest’anno nell’Under 17, che è andata bene, ripeto, non abbiamo mai fatto un allenamento tutte insieme. Perché abbiamo delle ragazzine che vengono da Statte, altre da Massafra. Grazie a loro siamo riusciti a fare questo campionato U17. Da domani, che non abbiamo partite da giocare, cominceremo a lavorare tantissimo su queste ragazzine, pronte a settembre per esordire in serie B”.

Dinamo Taranto – Virtus Matera Group 2016 64–38 (13-7, 27-20,49-27)

Taranto: Mitrotti 5, Marazita 5, Inglese 2, Bari, Smajic 19, Montrone 11, Dimaggio, Nisi, Cascione 10, Martelli 9, Saracino 3 (All.re Mimmo Calviello)

Matera: Visceglia 6, Dominichiello, Lucia Genco 7, Lorusso 4, Monaciello 6, Rosita Genco 11, Taratufolo 4, Loseto, Santarcangelo (All.re Angelo Raffaele Rubino)

Note: spettatori 60 circa

Uscita per 5 falli: Visceglia (Matera)

Falli complessivi: Taranto 15 – Matera 13

Quintetti iniziali

Taranto: Mitrotti, Smajic, Montrone, Cascione, Martelli

Matera: Visceglia, Lucia Genco, Lorusso, Monaciello, Rosita Genco

Arbitri: Giuseppe Matarazzo di Taranto e Andrea Petrosino di Castellaneta (Taranto)