Taranto replichi l’esempio dell’Andalusia

Martino (Confapi Puglia): “La provincia jonica merita un aeroporto tutto suo. Si apra ai voli civili nello scalo di Grottaglie. Lo sviluppo è imprescindibile da una moderna mobilità”

“Aprire l’aeroporto di Grottaglie ai voli civili. E rendere la seconda città pugliese per numero di abitanti autonoma, con uno scalo tutto suo. Con un traffico passeggeri in grado di recepire anche la domanda della Basilicata e della Calabria jonica”. A chiederlo è il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. “Quella tarantina – prosegue – è provincia fondamentale per i destini economici della Puglia e dell’intero Mezzogiorno. Taranto è industria. Transizione ecologica. Geopolitica del Mediterraneo. Tante cose messe assieme, non replicabili in nessun’altra città italiana. Svincolare una tale potenzialità da una moderna ed europea mobilità rischia di divenire un nonsense. Tollerato oltre il dovuto”.

Il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi, insiste sul concetto: “In Puglia, a Taranto, la politica dovrebbe fare quanto realizzato nel Sud della Spagna. La parte più povera della Penisola iberica ha visto nascere nuovi aeroporti, potenziare la propria rete ferroviaria. E, in poco più di vent’anni, da palla al piede quei territori si sono trasformati in volano di crescita per un intero Paese”.