Tavolo MIMIT su Taranto, Casartigiani: «Iniziativa positiva per diversificare il tessuto produttivo»

Al centro del confronto il futuro dell’ex Ilva e le prospettive di rilancio industriale di Taranto, con l’artigianato pronto a fare la sua parte nella diversificazione del tessuto economico

Casartigiani valuta positivamente l’iniziativa del Ministro Urso, ritenendola un passo concreto per attrarre nuovi investimenti e diversificare il tessuto produttivo tarantino. Questo è quanto afferma la Federazione sindacale che ha partecipato stamattina alla riunione operativa, convocata dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy presso Palazzo Piacentini a Roma, dedicata al futuro dell’area di Taranto e al rilancio industriale del territorio con particolare attenzione alla riconversione dell’ex Ilva.

In particolare, condivide la necessità di puntare su forni elettrici e processi di ambientalizzazione dell’ex Ilva, come elementi centrali per un’industria sostenibile e moderna. Inoltre, Casartigiani supporta per le prospettive legate allo sviluppo di progetti nei settori della cantieristica navale, del ferroviario, dell’aerospazio, della siderurgia verde, della logistica, dei data center, dell’energia da fonti rinnovabili e del turismo crocieristico. La Federazione sindacale ritiene sia importante favorire l’insediamento di nuove realtà produttive, dall’industria metalmeccanica all’alta tecnologia, che offrano occupazione e stabilità al territorio.

Ancora, Casartigiani ha ribadito la necessità di aprire un tavolo tecnico dedicato all’intermodalità, nodo cruciale per migliorare la competitività del sistema logistico locale. «Occorre affrontare con urgenza il tema dell’ultimo miglio – ha dichiarato il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia Stefano Castronuovo– perché solo rendendo più efficiente e sostenibile la catena distributiva sarà possibile attrarre nuovi insediamenti industriali e ridurre i costi a carico delle imprese».

Casartigiani ha ribadito la propria disponibilità a collaborare attivamente, mettendo a disposizione le competenze del mondo artigiano, per consolidare un modello di sviluppo capace di superare la dipendenza dalla cultura monoindustriale e di valorizzare il potenziale del settore manifatturiero, in un’ottica di innovazione, sostenibilità e pluralità produttiva.