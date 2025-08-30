sabato 30 Agosto 25
CP

Vendemmia 2025: il Primitivo di Manduria inizia con ottime premesse

Economia

Articoli Correlati

Martino (Confapi): “Porto e Aeroporto le due grandi opportunità per Taranto”

Vincenzo Carriero -
Per il presidente regionale delle piccole e medie imprese, l'Accordo di Programma sull'ex Ilva dovrebbe prevedere un'intelligente piattaforma di compensazioni economiche e sociali “Taranto...
Read more

Ex Ilva, sei offerte per l’acquisto. Tre i gruppi italiani interessati

CP -
Dopo l'aggiornamento del bando di gara, le aziende interessate all'acquisto dello stabilimento siderurgico potranno presentare le loro manifestazioni d’interesse entro il 15 settembre Sono sei...
Read more

Agromed, serviranno almeno altri due anni

Vincenzo Carriero -
Dopo trent'anni, trascorsi invano, stiamo ancora parlando di piattaforma logistica e agroalimentare. Tempi biblici. I dieci milioni di euro, stanziati nel 1994 dal Governo...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand