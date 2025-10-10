Voli diretti Bari-New York? “Si tratta di un’ottima notizia”

Per il numero uno di Confapi Puglia, Carlo Martino, “I territori, le loro economie, risentono positivamente di una mobilità moderna ed inclusiva”
“Il collegamento aereo diretto tra Bari e New York, a partire dal prossimo primo maggio, per ben quattro volte alla settimana, rappresenta un’ottima notizia per l’intero sistema pugliese. Per le sue famiglie; per il mondo delle imprese”. Lo dichiara il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. La compagnia United Airlines, infatti, collegherà il capoluogo di Regione con l’aeroporto Newark della Grande Mela.
“L’economia di un luogo – sottolinea il numero uno di Confapi – trae vantaggi da operazioni come queste. Perché nella mobilità moderna risiede il successo dei territori”. Questa opportunità avvicinerà le due sponde dell’Atlantico. “E potrà rappresentare – conclude Martino – un ulteriore volano per far conoscere la Puglia, la nostra bellissima Regione, sempre più nel mondo”.