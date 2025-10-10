venerdì 10 Ottobre 25
Vincenzo Carriero

Voli diretti Bari-New York? “Si tratta di un’ottima notizia”

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva, Urso: “Nessun spezzatino, ma puntiamo a un progetto unitario”

CP -
“É falso che stiamo lavorando a una bad company e a una good company. Non esiste una scissione fra parti buone e cattive dell'ex...
Read more

Aigi: “Taranto resa ostaggio dalla cultura del no”

CP -
L’associazione dell’indotto Ilva esprime giudizi severi sul fallimento delle politiche produttive nel capoluogo jonico Taranto sta mancando l’ennesima occasione storica della propria vicenda socio-produttiva....
Read more

Ex Ilva: consiglio di fabbrica in vista dello sciopero del 16 ottobre

CP -
Per i sindacati il bando di vendita e fallimentare. Critici nel confronti del Governo che ancora non convoca le parti per un confronto Nello stabilimento...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand