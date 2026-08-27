giovedì 27 Agosto 26
Vincenzo Carriero

A guardarli bene

Editoriali

Articoli Correlati

FISCHI PER FIASCHI

Vincenzo Carriero -
I fischi a Meloni. I fischi a Bitetti. I fischi a Berlinguer al congresso del Psi. Il fischio, come l'applauso, è impennata umorale. Coprire...
Read more

Il fischio democratico

Vincenzo Carriero -
Cerimonia bellissima, Taranto magnifica, contestazione a Meloni (e Bitetti) che fa parte del gioco nella serata che ha celebrato i Giochi. L'insegnamento di Predrag...
Read more

A che titolo Vito Ladisa parla dell’Ilva?

Vincenzo Carriero -
La politica tace. Le istituzioni peggio che andar di notte. Del siderurgico tarantino s'interessa il già presidente del Taranto calcio. Con una letterina recapitata...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand