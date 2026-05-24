domenica 24 Maggio 26
Vincenzo Carriero

Al vetriolo

Editoriali

Articoli Correlati

CERTA STAMPA

Vincenzo Carriero -
Il sindaco di Taranto e il rapporto con un certo giornalismo. Sembra di sentire il suo predecessore. L'idea è originale, persino suggestiva. Se le...
Read more

Antò, hai perso il tocco

Vincenzo Carriero -
Il sondaggio di Swg. Il calo di Antonio Decaro nell'indice di gradimento tra i governatori italiani. La tenuta del centrosinistra pugliese. Consigli affettuosi, non...
Read more

DOPPIA COPPIA

Vincenzo Carriero -
Il gioco delle coppie. Bitetti-Iaia; Giorno-Lazzaro. L'accordo, eventuale, tra destra e sinistra. Quello tra sindaco e vicesindaco. E il possibile desiderio del primo cittadino...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand