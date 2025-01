A Latina si presenta un Taranto decimato

Il tecnico Maurizio Bisignano dovrà fare i conti con troppe assenze. Squadra schierata con il 4-4-2

Il fischio di inizio che distintamente si potrà ascoltare questo pomeriggio alle 15, allo stadio Domenico Francioni di Latina, potrebbe essere l’avvio dell’ennesimo tormento a cui sarà sottoposto il Taranto. Il tecnico Maurizio Bisignano porterà con sé tanta dignità e un gruppo squadra fortemente ridotto per le tante assenze. Allo squalificato difensore centrale Ivan De Santis si aggiungono i forfait dei portieri Mattia Del Favero e Gabriel Meli, dell’altro difensore Francesco Verde, dei centrocampisti Antonio Matera e Marco Fiorani e dell’attaccante Giuseppe Giovinco. Nell’elenco trova posto anche Francesco Pio Iervolino che ha lasciato la squadra per tornare alla Salernitana, da cui era giunto con la formula del prestito soltanto lo scorso 11 settembre. Di fatto incidenza pari a zero per il classe 2003, ma in un momento così particolare non sarebbe stato semplice fare di più. Tutte queste ragioni inducono Bisignano a disporre la squadra con il 4-4-2. Caputo esordirà tra i pali, protetto da una linea a quattro composta da Mastromonaco, Shiba, Papazov e Contessa. A centrocampo ci saranno Guarracino, Schirru, Speranza, Garau, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Battimelli e Zigoni. A loro il compito di rendere meno facile il compito del Latina: prendersi tre punti vitali per la salvezza diretta senza passare dai playout.

Le probabili formazioni

LATINA-TARANTO

(Stadio Francioni, ore 15.00)LATINA (4-3-1-2): Zacchi; Ercolano, Di Rienzo, Vona, Crecco; Cittadino, Ciko, Gatto; Di Livio, Martignago, Mastroianni. All.: Boscaglia.

TARANTO (4-4-2): Caputo; Mastromonaco, Shiba Papazov, Contessa; Guarracino, Schirru, Speranza, Garau; Battimelli-Zigoni. All.: Bisignano.

ARBITRO: Cianci di Carrara