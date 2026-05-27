Confapi, eletta la governance

L’assemblea dei soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società che fornisce servizi e consulenze ad aziende

“CONFAPI Service s.r.l.”, società che attraverso la prestazione di consulenze e servizi professionali, finanziari, informatici, tecnici, formativi ed istituzionali si prefigge di supportare le aziende, in particolare quelle appartenenti al sistema CONFAPI, ha la propria governance.



Al termine di una partecipata assemblea dei soci – fanno sapere – nel corso della quale sono stati illustrati i progetti gia avviati e gli obiettivi che si intendono perseguire contribuendo allo sviluppo del territorio, ieri sera si è proceduto all’elezione del Consiglio di Amministrazione chiamato a gestire la società per i prossimi tre anni.



I componenti dell’organo amministrativo sono l’attuale presidente di CONFAPI Taranto, Fabio Greco, riconfermato al vertice del C.d.A.; Oscar Carrisi; Alfredo Turi; Claudia Sangirardi; Rocco Digirolamo.

Come affermato dal presidente Greco, “facendo leva sulla competenza e sulla professionalità della propria struttura, “CONFAPI Service s.r.l.” è pronta a fornire supporto a tutte le aziende che vogliano ottimizzare le proprie attività, soprattutto in periodo storico come quello attuale, segnato da forti tensioni geopolitiche che, provocando preoccupazione a livello sociale e causando l’aumento dei costi delle materie prime, stanno frenando la crescita economica. Taranto e la sua provincia sono attese da sfide che misureranno il livello di efficienza e competitività del tessuto produttivo locale, non facciamoci cogliere impreparati.”