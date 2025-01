Il Taranto presta il fianco anche al Latina: ko per 3-1

I rossoblù reggono 42 minuti, poi il micidiale uno-due dei laziali che indirizza la gara

Come da pronostico il Taranto lascia nella disponibilità degli avversari i tre punti in palio in questa seconda gara del girone di ritorno. Il risultato, che sorride al Latina vincitore per 3-1, è naturalmente il prodotto di quanto sta accadendo al club da mesi a questa parte. I laziali sono padroni del campo e ai rossoblù non resta che coniugare, per larghi tratti della sfida, un solo verbo: difendere. Da bravo studente, la lezione è imparata a memoria per 42 minuti, quando il diagonale di Petermann, in piena area di rigore, procura la prima stilettata al cuore della squadra di Bisignano. Contessa, al 43′ avrebbe la palla del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma mette fuori di testa. Allo scoramento per il gol mancato segue la frustrazione per il raddoppio di Crecco al primo di recupero al 44′ con una conclusione imparabile scoccata dalla media distanza.Quando la ruota gira in senso inverso a quello desiderato è difficile invertire la rotta. Anche perché neppure la buona sorte a compagna la squadra che al 12′ della ripresa coglie la traversa con Speranza dai 22 metri con il portiere proteso in tuffo. La punizione per avere osato tanto è dietro l’angolo con il gol dell’ex segnato al 14′ da Vona. Un po’ di zucchero arriva sul finire della gara sul calcio d’angolo battuto da Mastromonaco e sul quale Papazov arriva di testa e insacca alle spalle di Zacchi. Il difensore bulgari interrompe un digiuno di gol che andava avanti sin dal’8 dicembre (Taranto-Catania 1-5).

Il Tabellino

LATINA-TARANTO 3-1

RETI: 42′ pt Petermann, 44′ pt Crecco, 14′ st Vona, 36′ st Papazov (T).

LATINA (3-4-1-2): Zacchi; Ercolano, Vona, Di Renzo; Improta (44′ st Cittadino), Ndoj (16′ st Riccardi), Petermann, Crecco (20′ st Saccani); Gatto; Bocic (17′ st Ciciretti), Mastroianni (16′ st Ekuban). A disp.: Cardinali, Basti, Ciko, Di Livio, Addessi, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri. All.: Boscaglia

TARANTO (3-5-2): Caputo; Marong (29′ st Locanto), Shiba, Papazov; Mastromonaco, Schirru, Speranza Guarracino, Contessa (42′ st Vaughn); Battimelli (42′ st Fiorentino) Zigoni (17′ st Garau). A disp.: Lafortezza, Fiorani, Sacco, Lenti, Pastore, Zerbo. All.: Bisignano.

ARBITRO: Cianci di Carrara.

Guardalinee: Peloso e Tesi.Quarto ufficiale: Leone.

NOTE: ammoniti: Bocic, Ndoj (L), Schirru (T). Angoli 7-1. Rec.: 1′ pt 4′ st