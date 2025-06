La Cisl Fp si congratula con il nuovo Sindaco: “Pronti al dialogo e alla collaborazione”

La CISL FP saluta con favore l’elezione di Piero Bitetti a sindaco di Taranto e rinnova l’impegno per un dialogo costruttivo a sostegno di una pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini

In attesa della proclamazione ufficiale, la CISL FP si congratula con Piero Bitetti per la sua elezione a sindaco di Taranto.

“Nel corso della campagna elettorale, i dirigenti sindacali della CISL FP hanno avuto modo di incontrarlo, così come hanno incontrato tutti i candidati alla carica di sindaco, vivendo momenti di ascolto e dialogo fondamentali per raccogliere proposte, esigenze e riflessioni su temi decisivi per il lavoro pubblico e per i servizi ai cittadini.” Cosi Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale Cisl FP Comune di Taranto.

“Essere aperti al confronto con le rappresentanze sindacali – prosegue – significa costruire insieme una pubblica amministrazione più efficiente, giusta e vicina ai bisogni delle persone.”

L’auspicio della CISL FP del Comune di Taranto è quello di “poter lavorare in questa direzione, nel rispetto dei ruoli, ma con la convinzione che solo attraverso la partecipazione e la condivisione si possano ottenere risultati concreti per la nostra città. Il buon funzionamento della macchina amministrativa, la valorizzazione del personale pubblico e il potenziamento dei servizi ai cittadini rappresentano priorità imprescindibili su cui occorre investire con determinazione.”

In questo percorso, la CISL FP ribadisce “la propria disponibilità al dialogo costante e costruttivo, nella certezza che il confronto tra istituzioni e parti sociali sia la via maestra per rispondere efficacemente alle attese della comunità. Siamo convinti che una pubblica amministrazione moderna, competente e motivata sia un fattore strategico per lo sviluppo della città e per garantire diritti, equità e benessere ai cittadini. Per questo continueremo a far sentire la nostra voce, portando proposte concrete e avanzando istanze che nascono dall’ascolto quotidiano dei lavoratori e dei bisogni reali della popolazione.”