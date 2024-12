Taranto, con la Juventus NG Giovinco dietro Zigoni e Battimelli

Cazzarò sarebbe orientato a dare maggiore peso alla fase offensiva per battere i bianconeri

Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Alessandro La Marmora-Vittorio Pozzo di Biella, passerà uno dei treni più importanti della stagione del Taranto. Michele Cazzarò e tutti i suoi ragazzi dovranno salirvi a tutti i costi per restare in corsa nella lotta salvezza. All’interno delle carrozze sono nascosti tre punti da trovare e sottrarre alla disponibilità della Juventus Next Gen.

Lo scontro tra ultima e penultima del girone C potrebbe valere una grossa fetta di speranza prima che sia troppo tardi per rimediare. Difficile fare un pronostico, perché la partita è aperta a qualsiasi risultato. I difetti delle due squadre sono ben noti, a cominciare da una tenuta difensiva tutt’altro che brillante e da una capacità offensiva che lascia molto a desiderare. Un ruolo importante lo giocherà il fattore psicologico. Nel Taranto, che ieri attraverso un intenso allenamento ha approfittato per smaltire il lungo viaggio in pullman che l’ha condotto in Piemonte, si è di nuovo affacciato l’incubo secondi tempi. È qui che accade un vero e proprio crollo, che fa spesso seguito a prime frazioni giocate con attenzione. Non è più, o forse lo è stata solo in minima parte, una questione atletica ma esclusivamente di atteggiamento. Almeno oggi la squadra dovrà impegnarsi per evitare che si registri nuovamente un calo che sarebbe deleterio.

Anche per questo motivo Cazzarò avrebbe deciso di apportare una modifica al classico schieramento sinora adottato, per cui il Taranto dovrebbe passare dal 3-5-2 al 3-4-1-2. Il tecnico schiererà Del Favero tra i pali, Marong, De Santis e Verde in difesa e poi Mastromonaco, Matera, Speranza e Garau sulla mediana e infine Giovinco trequartista alle spalle del duo Zigoni-Battimelli. Una scelta che lancia un bel segnale alla squadra, che nel corso della gara non potrà avvalersi delle prestazioni dei difensori Shiba e Papazov e dei centrocampisti Contessa e Fiorani, al tappeto per problemi fisici.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN-TARANTO

(stadio Lamarmora – Pozzo, ore 17.30)

JUVENTUS NG (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia F., Puczka; Owusu, Palumbo; Comenencia, Anghelè, Cudrig; Guerra. All.: Brambilla.

TARANTO (3-4-1-2): Del Favero; Marong De Santis Verde; Mastromonaco, Matera, Speranza, Garau; Giovinco; Battimelli, Zigoni. All.: Cazzarò.

ARBITRO: Poli di Verona.