Taranto, nulla di fatto per il closing

La Apex Capital Global LLC non avrebbe perfezionato l’acquisizione del club rossoblù. Intanto lunedì 16 bisognerà pagare gli stipendi di settembre e ottobre

Il nulla che diventa realtà. Mark Campbell, rappresentata legale della Apex Capital Global, non ha più dato seguito alle buone (?) intenzioni di acquisire dalla famiglia Giove il pacchetto di maggioranza del Taranto. E così il preliminare firmato a metà novembre, che annunciava come data ultima del closing il 13 dicembre, è diventato lettera morta. Dalla conferenza stampa di Campbell, nel salone degli specchi di Palazzo di Città con accanto il sindaco Rinaldo Melucci del 21 ottobre, sono trascorsi 53 giorni e non vi è stato momento che non si rincorressero notizie l’una il contrario dell’altra. Intanto qualche sospetto ha cominciato ad addensarsi su Campbell e i due più facoltosi soci senza nome, che avrebbero dovuto mettere il denaro. Tanto denaro per coprire la fideiussione di 350.000 euro, in sostituzione di quella versata da Giove la scorsa estate. Un tentativo sarebbe stato fatto due giorni fa, ma la federazione l’ha ritenuta inammissibile. Ci si aspettava un secondo tentativo nella giornata di ieri, ma nulla si sarebbe mosso. Resta il pugno di mosche che volano libere sui Due Mari, sopra le teste dei tifosi che attendevano con ansia. Resta anche una squadra che torna a fare capo a Giove e che dovrebbe ricevere entro lunedì 16 dicembre gli stipendi di settembre e ottobre.