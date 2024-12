Taranto, ore calde per il passaggio ad Apex

In giornata, Mark Campbell e soci presenteranno nuovamente la fideiussione

Oggi o mai più. La Apex Capital Global LLc ripresenterà in queste ore la fideiussione da 350.000 euro con la certezza che la federazione proceda ad analizzarla in giornata. Il termine ultimo per il passaggio delle quote di maggioranza del club, attualmente nella disponibilità della famiglia Giove, è fissato per domani. E quindi oggi bisogna necessariamente chiudere questo capitolo intermedio per poi porre fine a questa situazione di stallo, che porta con sé tutte le preoccupazioni del mondo.

Ridursi all’ultimo secondo per diventare proprietari del Taranto non è il migliore dei biglietti da visita. Tuttavia, in una fase così delicata potrebbe contare più il risultato che non la prestazione, intesa come tempi e modalità di azione dell’acquirente. L’Aps Taras 706 a.C, socio di minoranza del club, ha ricevuto rassicurazioni sulla sostituzione della fideiussione e potrebbe e in questo senso si potrebbe configurare un esito positivo della vicenda.Restano sul campo, però, le perplessità e le tante domande, anche sui due soci che stanno supportando l’intera operazione e che di fatto costituiscono i pilastri della forza economica della Apex. Senza di loro, anagraficamente sconosciuti e rappresentati da Mark Campbell, nulla sarebbe partito. Dunque immaginando che la federazione dia il suo assenso subito e che domani, finalmente, si firmi il closing bisognerà subito mettere mano al portafoglio con l’erogazione degli emolumenti ai tesserati entro lunedì 16. Di fatto in quattro giorni la nuova società dovrà aprire il portafoglio per un totale di 600.000 euro.

A seguire tutte le altre necessità del caso, come ad esempio la salvaguardia del settore giovanile, che sabato scorso non si è presentata a Gubbio per giocare l’undicesimo turno di campionato per l’impossibilità a sostenere le spese della trasferta. Alla partita persa a tavolino per 3-0 si è aggiunta una multa di 1500 euro, di cui 500 per «mancato preavviso» alla squadra ospitante. Un’altra assenza e la squadra verrà non potrà più partecipare al campionato di categoria.