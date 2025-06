Ottimi risultati per la Quero nella “Boxe sotto le stelle di Riccione”

Trasferta positiva per l’under 17 Vittorio Ardito che ha vinto contro Riccardo Bernabucci e per l’under 19 Francesco Boccasini che ha superato Kevin Ramja, entrambi i tarantini in due belle prestazioni

Sono rientrati all’alba dopo la trasferta romagnola i pugili della Quero-Chiloiro che venerdì 27 giugno hanno partecipato alla “Boxe sotto le stelle di Riccione”, la manifestazione che si è svolta al parco Cicchetti nei pressi della movida di viale Ceccarini nell’organizzazione della Boxe Riccione di Ivan Cancellieri, storico amico della società pugilistica tarantina, con la quale ha voluto trascorrere dopo i match un ospitalissimo terzo tempo di condivisione e convivialità. Il risultato della trasferta è stato positivo per i pugili della Quero, accompagnati dai tecnici Cosimo Quero e Cataldo Rapetti, in particolare per l’under 17 66 kg Vittorio Ardito che ha vinto contro Riccardo Bernabucci e per l’under 19 75 kg Francesco Boccasini che ha superato Kevin Ramja, entrambi i tarantini in due belle prestazioni; l’under 17 70 kg Francesco D’Ippolito ha poi ricevuto i complimenti di casa dopo un pari molto stretto con Andrea Kume, mentre ha fatto poco l’under 17 60 kg Mattia Scarano, che ha perso contro Ettore Di Gioia. A completare la squadra “rossoblù”, Luca Castellana della Pugilistica Martina Franca, Mattia Tarì e Pietro Tagliente della Authentic gym di Fasano.

In allestimento invece per sabato prossimo 5 luglio il 4^trofeo Città di Gioia del colle, il gran galà della boxe organizzato dalla Quero-Chiloiro per il quarto anno consecutivo grazie al supporto di Antonio Donvito, che a ogni edizione si sta mostrando sempre più operativo grazie alla passione e dedizione per i figli Alessandro e Davide Donvito, pugili della Quero-Chiloiro. La manifestazione sportiva avverrà in piazza Della Chiesa, con apertura alle ore 20 per dar vita a una completa rappresentazione di tutti i settori della boxe, dal giovanile con lo sparring-io, ai match dilettantistici con l’undercard del match di Alessandro Donvito negli élite 75 kg che con un record di 27 vittorie, 5 pari e 15 sconfitte e il primo posto all’ultima edizione della Coppa Italia 4×3 senza canotta, affronterà l’esperto Nicola De Fato dell’Accademia pugilistica andriese con ben 58 match all’attivo. Infine, match clou dell’evento, l’incontro professionistico del peso medio savese Giovanni Rossetti, alle prese sulle sei riprese con lo spagnolo Roberto Casado Olmedo, pugile quotato madrileno che si presenta come un ostico avversario dopo aver battuto il forte tedesco Zeynel Elbir e con un record di 4 vittorie, 1 pari e 5 sconfitte. Record invece di 14 vittorie e 4 sconfitte, per il campione italiano medi e campione del mondo youth ubo 2022 Giovanni Rossetti, che tornerà sul ring dopo aver disputato l’ebu silver in Francia contro il campione in carica Diego Natchoo.