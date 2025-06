Esmeralda Resta, bronzo tricolore nel peso: la giovane atleta massafrese brilla a Rieti

di Angelo Nasuto

Ai Campionati Italiani Juniores Under 18, la 17enne conquista il terzo posto nel lancio del peso con un lancio da 13,66 metri. Una carriera sportiva iniziata a cinque anni e già ricca di soddisfazioni

Massafra e lo sport: un connubio noto sempre agli onori delle cronache grazie al successo degli atleti massafresi. Anzi in questo caso si tratta di un’atleta al femminile. Si tratta di Esmeralda Resta, che nello scorso weekend ai campionati nazionali juniores under 18 di atletica leggera svoltisi a Rieti, ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo nella disciplina del lancio del peso. L’atleta massafrese ha raggiunto un’ottima misura di 13, 66 metri col suo lancio, guidando in prima posizione gran parte della gara con le sue colleghe pari età, che soltanto agli ultimi tiri sono riuscite a scalzarla dalla testa, quando lei stava già pregustando la medaglia del metallo più prezioso. La Resta non ha ancora diciotto anni e l’anno prossimo frequenterà il quinto superiore del Liceo De Ruggieri, indirizzo Scienze umane.

La storia di Esmeralda è quella di una ragazza molto legata allo sport e all’atletica leggera sin da piccola da quando il padre ha saputo instradarla a questo hobby così salutare e bello. La ragazza ha cominciato alla tenera età di cinque anni ed è arrivata ad un ottimo livello anche grazie alla sua prima associazione sportiva, la Marathon Massafra, dove il papà Angelo è membro attivo da molto tempo. Da due anni la famosa società sportiva Atletica Locorotondo, una delle più prestigiose in Puglia, ha acquistato il cartellino della giovane, assicurandosi le sue prestazione sportive e puntando molto sul suo talento e determinazione. E già questo è stato un successo.

Esmeralda è poi un’atleta completa e poliedrica, tanto che agli stessi campionati nazionali juniores ha disputato la gara staffetta 4 per 100 m. con la sua società, classificandosi ad un onorevole ventiquattresimo posto, se consideriamo che le società in gara erano quasi cinquanta. Dunque sentiremo parlare ancora di lei in ambito sportivo nelle gare di atletica nazionali e internazionali. E chissà se fa qualche anno arriveranno soddisfazioni anche a livello olimpionico per la giovane promessa dell’atletica leggera italiana: fra tre anni l’appuntamento per i cinque cerchi sarà a Los Angeles 2028.