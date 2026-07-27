Giorno: “Abbiamo realizzato un’infrastruttura di qualità e vogliamo che diventi un punto di riferimento per i giovani e gli appassionati di basket”

È stato consegnato questa mattina al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo il nuovo campo da basket 3×3 realizzato all’interno della Villa Peripato, il secondo impianto completato dall’Amministrazione comunale dopo il Palamazzola nel rispetto dei tempi.

Si tratta – fanno sapere nella nota – di una struttura moderna e professionale che ospiterà i test event in programma tra il 28 luglio e il 1° agosto e che successivamente sarà utilizzato per le competizioni dei Giochi.

L’intervento, dal valore complessivo di circa un milione di euro, ha consentito di recuperare e rifunzionalizzare l’area della vecchia piscina della Villa Peripato, trasformandola in uno spazio dedicato allo sport urbano. Sono stati realizzati due campi da basket 3×3, nuovi impianti di illuminazione e percorsi accessibili, garantendo la piena fruibilità dell’area anche nelle ore serali.

I lavori – aggiungono – hanno interessato anche il contesto circostante, con il restauro conservativo dell’ingresso di viale Kennedy, delle due torri storiche e dei lampioni monumentali, la riqualificazione dei servizi igienici, la realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di un infopoint dedicato all’accoglienza e all’accessibilità. Per la tutela dell’impianto, l’Amministrazione sta già lavorando all’installazione di un sistema di videosorveglianza.

Parallelamente – concludono – proseguono gli interventi di rigenerazione urbana nell’area della Villa Peripato. Sono in corso attività di sistemazione del verde e di messa in sicurezza delle zone limitrofe, mentre nei mesi scorsi è stata completata una prima tranche di riqualificazione dei vicoli interni.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che questi campi restino a disposizione della città anche dopo i Giochi del Mediterraneo – dice il vicesindaco, Mattia Giorno – Abbiamo realizzato un’infrastruttura di qualità e vogliamo che diventi un punto di riferimento per i giovani, per gli appassionati di basket e per chi vive quotidianamente la Villa Peripato. Immaginiamo questo spazio come un playground aperto e libero, capace di favorire aggregazione, sport e socialità. Ogni opera completata rappresenta un tassello in più nel processo di trasformazione e valorizzazione di Taranto”.