martedì 21 Ottobre 25
CP

Aeroporto di Grottaglie, Tacente: “Taranto vuole e deve riprendere il volo”

Politica

Articoli Correlati

Regionali, Nichi Vendola annuncia la sua candidatura

CP -
L’ex governatore si candida per le elezioni del 23 e 24 novembre nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra L’ex Governatore della Puglia, Nichi Vendola,...
Read more

Giravolta spaziale

Vincenzo Carriero -
Sembra Goldrake, invece è il Consiglio comunale di Taranto. Niente è come sembra. Azzaro? Tacente? Il "panta rei" della politica tarantina Niente...
Read more

Schlein blocca la candidatura di Giorno?

CP -
Nelle ultime ore la possibilità che il vicesindaco di Taranto sia candidato al prossimo Consiglio regionale sarebbe stata messa in discussione dalla segreteria nazionale...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand