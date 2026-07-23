Aeroporto Grottaglie, Bitetti: “Le istituzioni condividano una linea di lavoro comune”

“Rappresenta una risorsa preziosa e la dimostrazione è la sua strategicità per i Giochi del Mediterraneo. Il suo futuro deve essere costruito attraverso un impegno condiviso, nell’esclusivo interesse della nostra comunità e delle future generazioni”

“Sul futuro dell’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza: tutti puntiamo all’apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l’intera Puglia.” Così in una nota il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.

“Proprio perché l’obiettivo è comune, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa, mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti, contribuendo al confronto con la Regione e con AdP, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule e nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato.

Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio – si legge nella nota – il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica, questo al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l’attrattività economica e turistica dell’area ionica. Sono temi che devono unire e non dividere.

Per questo auspico che il confronto possa evolversi in una fase di piena collaborazione istituzionale, capace di trasformare una legittima aspirazione in un progetto sostenibile e realizzabile. – Conclude Bitetti – L’aeroporto di Grottaglie rappresenta una risorsa preziosa, la dimostrazione è la sua strategicità per i Giochi del Mediterraneo, e il suo futuro deve essere costruito attraverso un impegno condiviso, nell’esclusivo interesse della nostra comunità e delle future generazioni.”