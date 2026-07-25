Futuro Nazionale Taranto, assalto al gazebo

Coinvolti quindici anti Vannacci. Nella nota stampa, Sasso replica: “Non ci fate paura, vigliacchi”

Un brutto episodio si è verificato nella mattinata di sabato 25 luglio in piazza Maria Immacolata dove il referente del comitato costituente 22, Giuliano Neglia, con altri sostenitori di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, aveva allestito un gazebo per la raccolta firme sui temi della sicurezza e della legittima difesa, come il caso Roggero.

Una quindicina di antagonisti del partito di Vannacci hanno rovesciato il gazebo e trappato i manifesti, il tutto condito da urla e insulti cessati solo grazie al pronto intervento degli agenti di polizia che sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse. La Digos, grazie ad alcune testimonianze, è sulle tracce dei responsabili della vile aggressione. «I soliti violenti dei centri sociali hanno assaltato a Taranto il gazebo di Futuro Nazionale e senza l’intervento delle forze dell’ordine forse avremmo avuto anche qualche ferito» ha dichiarato il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale per la Puglia del partito di Vannacci «Futuro Nazionale non ci sta e rilancia. Non ci fate paura, vigliacchi».

E sempre Sasso continua «l’estrema sinistra predica la democrazia ma poi nei fatti vorrebbe cucire le bocche a chi la pensa diversamente. Noi andremo avanti e diciamo chiaro e tondo che l’intolleranza mascherata da progressismo non ci ferma». Il gazebo sarà nuovamente presente domenica mattina, in piazza Maria Immacolata.