Il PD richiama la politica alle priorità: “Taranto merita stabilità e risposte concrete”

Filippetti e Tursi chiedono di archiviare il confronto a mezzo stampa e concentrare l’azione su lavoro, industria e Giochi del Mediterraneo

“Da giorni assistiamo a un dibattito alimentato quasi esclusivamente attraverso dichiarazioni pubbliche che sta producendo un unico risultato: alimentare un clima di incertezza e instabilità politica di cui questa amministrazione e la città non hanno alcun bisogno.” Così in una nota Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, segretaria provinciale e il segretario cittadino del Pd Taranto.

“I partiti politici hanno il compito di elaborare proposte, sostenere l’azione amministrativa e rappresentare i bisogni dei cittadini evitando che il dibattito politico venga assorbito da dinamiche interne che finiscono per distogliere l’attenzione dalle vere priorità e per allontanare i cittadini da una politica che, invece, deve dare risposte concrete. – Sottolinea – Oggi Taranto ha bisogno di un’amministrazione pienamente concentrata sulle grandi vertenze industriali e occupazionali e sulla piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo, che rappresentano un’opportunità straordinaria di sviluppo e rilancio per la città.

È su questi temi che si misura la credibilità della politica. Il Partito Democratico è una comunità politica aperta. Chiunque ne condivida i valori, la storia e il progetto può chiedere di aderirvi, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e attraverso gli organismi competenti. Non abbiamo bisogno di presunti padri nobili, il Partito Democratico ha una storia, una classe dirigente, organismi democratici e regole precise. Chi condivide il nostro progetto può liberamente aderirvi seguendo i percorsi previsti dal nostro Statuto.

Il Partito Democratico di Taranto continuerà a difendere la propria autonomia, la propria dignità e il proprio ruolo politico, contribuendo con responsabilità alla stabilità dell’azione amministrativa. – Concludono Filippetti e Tursi – È tempo che ciascuno concentri il proprio impegno sul lavoro da fare per Taranto – e non per presenti o future campagne elettorali – mettendo al centro l’interesse pubblico e il futuro della comunità.”