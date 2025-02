Aeroporto di Grottaglie, Fdi: “Discutere lo studio sul futuro dello scalo”

Il consigliere regionale Renato Perrini denuncia l’inefficienza della Regione Puglia “e soprattutto le disparità rispetto agli altri aeroporti pugliesi”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, torna alla carica sulla questione dell’aeroporto Arlotta di Grottaglie, denunciando quella che definisce “l’inefficienza del presidente Michele Emiliano e soprattutto le disparità rispetto agli altri aeroporti pugliesi”.

“Ho depositato una richiesta di audizione in commissione Trasporti”, annuncia Perrini, che intende coinvolgere il presidente Emiliano, l’assessore regionale ai Trasporti Debora Ciliento, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e il professor Stefano Paleari, autore di uno studio commissionato dalla Regione Puglia sul futuro dello scalo. Il consigliere sottolinea come i dati dimostrino “la forza attrattiva di Taranto e provincia”, evidenziando però come lo sviluppo del territorio sia frenato dalla mancanza di voli civili, nonostante l’esistenza dell’infrastruttura.

“L’Arlotta è stato più volte già utilizzato per voli privati anche di particolare importanza – ricorda Perrini – ma è ancora lontano da un reale e concreto utilizzo per i voli civili”. Pur dichiarandosi disponibile alla collaborazione interistituzionale, il consigliere di FdI critica l’attuale focus sugli investimenti per il settore spaziale: “Raggiungere lo spazio è di grande interesse, ma non rappresenta la priorità del momento”.

“Se l’Arlotta si trovasse in altra provincia, sarebbe stato già lanciato a 360° ed in ogni sua potenzialità”, conclude polemicamente Perrini, promettendo quindi il massimo impegno affinché l’aeroporto possa finalmente rappresentare un volano per lo sviluppo della provincia di Taranto.