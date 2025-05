Aeroporto Grottaglie, Iaia (FdI): “Chiesta interrogazione al Mit sullo studio di fattibilità”

“Intendiamo sapere quando e dove sarà reso pubblico il contenuto dello studio analitico inviato al Ministero, dal cui contenuto dipende non solo la piena operatività dell’aeroporto di Taranto Grottaglie, ma anche per ottenere il prezioso riconoscimento della continuità territoriale tra questo aeroporto e quelli di Brindisi e Foggia”

“Essendo avvolto da mistero lo studio di fattibilità che la regione Puglia ha commissionato ed inviato al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, ho presentato apposita interrogazione al fine di conoscerne gli aspetti che potrebbero incidere sull’utilizzo effettivo dell’aeroporto di Grottaglie per trasporto passeggeri.” Lo afferma in una nota l’onorevole di Fratelli d’Italia, Dario Iaia.

“E’ assurdo che l’assessore regionale ai trasporti Ciliento chieda al Ministero l’autorizzazione a rendere pubblico tale studio. Sembra più un tentativo di prendere tempo prima di farne conoscere il contenuto. Forse perché non a favore dell’aeroporto di Grottaglie?

Purtroppo, negli anni, abbiamo constatato una carente attenzione di Aeroporti di Puglia riguardo il suo sviluppo, programmato da anni e non ancora realizzato, a causa di ritardi nei lavori sullo scalo che lo connotano come l’unico aeroporto inattivo dei quattro scali pugliesi gestiti da Aeroporti di Puglia, società di cui la Regione Puglia, presieduta dal Presidente uscente Emiliano, detiene la maggioranza delle azioni. – Afferma Iaia – Sino a questo momento nessuno, tranne le istituzioni regionali e quelle ministeriali, ovvero il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, conoscono il contenuto dello studio analitico inviato dall’Assessorato competente della Regione al Ministero.

Documento, come detto, il cui contenuto è assolutamente necessario conoscere non solo per ottenere il giusto riconoscimento della continuità territoriale degli scali aeroportuali di Grottaglie, Brindisi e Foggia ma, soprattutto, con riferimento specifico all’aeroporto di Taranto Grottaglie, perché il potenziamento promesso e non ancora realizzato sarebbe in grado di superare le attuali disparità esistenti sul territorio regionale e le comunità residenti perché sottrarrebbe i territori e le comunità locali dalla condizione di minorità nella fruizione dell’erogazione di servizi pubblici essenziali rispetto agli altri territori e comunità in cui insistono e sono operativi gli altri aeroporti pugliesi, generando un danno grave e ingiusto all’intero sistema socio economico della provincia di Taranto ovvero ai cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori, ai visitatori e i turisti e all’intera provincia.

Intendiamo perciò sapere quando e dove sarà reso pubblico il contenuto dello studio analitico inviato al Ministero, – conclude Iaia – dal cui contenuto dipende non solo la piena operatività dell’aeroporto di Taranto Grottaglie, piena operatività necessaria per generare un impatto concreto e duraturo sullo sviluppo della città e l’intera provincia di Taranto, ma anche per ottenere il prezioso riconoscimento della continuità territoriale tra questo aeroporto e quelli di Brindisi e Foggia”.