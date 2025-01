Aggressione al Moscati, Perrini (Fdi): “Chiediamo chiarezza sulla presenza dei medici in reparto”

Il vicepresidente della Commissione Sanità condanna la violenza ai danni delle infermiere. “Mi attiverò per capire quali provvedimenti si intendono adottare”

Il vicepresidente della commissione Sanità e capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, interviene sull’aggressione avvenuta all’ospedale Moscati di Taranto: “Esprimo la mia piena solidarietà alle tre infermiere aggredite da un paziente ricoverato, ma questo episodio richiede un’analisi più approfondita che va oltre la semplice denuncia politica”.

Il capogruppo di FdI sottolinea come, secondo quanto riportato dal sindacato Fp Cgil di Taranto, le tre infermiere si trovassero da sole nel reparto di Otorinolaringoiatria durante il turno notturno tra il 17 e 18 gennaio, in totale assenza di medici, operatori socio-sanitari e ausiliari. “Le dichiarazioni del sindacato sono gravssime. Come è possibile che un intero reparto ospedaliero sia stato lasciato sguarnito di assistenza medica e socio-sanitaria? Cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata un’emergenza, se un paziente ricoverato si fosse sentito male?”, si interroga Perrini.

Poi, l’annuncio di un’immediata azione di verifica: “Già questa mattina mi attiverò con la Direzione della Asl Taranto per verificare l’episodio e per capire quali provvedimenti si intendono adottare.”