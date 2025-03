Centrodestra, avanza la candidatura di Tacente

Nelle ultime ore cresciute le possibilita del presidente CTP di concorrere alla carica di sindaco del capoluogo jonico. Le segreterie nazionali dello schieramento conservatore danno per certa la buona riuscita dell’operazione. A Roma avrebbero già deciso, insomma. Adesso servirà convincere la base. Una base senza altezza

Avanza la candidatura di Francesco Tacente per lo schieramento di centrodestra. Nelle ultime ore, il presidente CTP ha visto crescere in maniera considerevole le possibilità di concorrere alla carica di sindaco di Taranto. Staccati tutti gli altri nomi ipotizzati in questi giorni. A Roma le segreterie nazionali di FdI, Lega e FI danno ormai per definita l’operazione. Nonostante alcune flebili resistenze della base, soprattutto per quel che concerne i Fratelli (e le Sorelle) d’Italia. Parentado debole, alla fine, per scelte forti. Base senza altezza.

Con Tacente la destra spera di sfondare al centro, intercettando quei voti moderati che, da sempre, rappresentano l’ago della bilancia di una qualsivoglia competizione elettorale. Perché si ufficializzi tale scelta servirà ancora qualche giorno, condurre a sintesi le ultime resistenze, convincere i più riottosi. Nessuno sia saccente con Tacente…