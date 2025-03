Grottaglie, Pagano (PD): “No del Mit ai voli passeggeri vanifica tutto il lavoro fatto”

“Questo rifiuto si scontra con le rassicurazioni fatte dai parlamentari di maggioranza del territorio in questi mesi”

“Nonostante i tanti investimenti fatti dalla regione Puglia per il riassetto funzionale del Terminal passeggeri dell’aeroporto ‘M. Arlotta’ di Grottaglie, il Governo ribadisce il suo secco “No” all’avvio di voli passeggeri mettendolo nero su bianco nella nota di risposta al Comitato “Taras Futura”. Lo afferma in una nota il deputato del PD Ubaldo Pagano.

“Questo nuovo rifiuto non solo rischia di vanificare tutto il lavoro portato avanti dal Presidente Emiliano e dal Presidente di Aeroporti di Puglia Vasile, ma cozza clamorosamente con le rassicurazioni che tutti i parlamentari di maggioranza del territorio hanno fatto in questi mesi.

Taranto e provincia soffrono di una condizione cronica di isolamento col resto d’Italia e da questo Governo non è arrivato nemmeno un euro per le infrastrutture di collegamento. – Conclude – Se vogliono continuare ad essere indifferenti nei confronti di questa comunità, facciano pure, ma almeno chiedano umilmente scusa a Michele Emiliano e non impediscano alla Regione Puglia di fare la propria parte.”