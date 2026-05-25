Amministrative Laterza, Cristella è il nuovo sindaco

Eletto con 1778 preferenze, succederà a Frigiola

Giuseppe Cristella è il nuovo sindaco di Laterza. A distanza di sedici anni torna a sedere, nelle vesti di primo cittadino, tra gli scranni della massima assise laertina conquistando il 43,36% con 4400 preferenze. Ha conquistato gli elettori in una sfida a tre contro Angelo Cefalo e Giuseppe Suglia, presentandosi con la lista “Cristella sindaco” in cui si sono candidati, come consiglieri Busto Paola, Casarola Antonino, Colacicco Salvatore, D’Aprile Stella Maria, Falcone Emanuele, Galante Nunzia, Giannico Nadia, Laterza Antonio, Leone Marianna, Loforese Paolo, Mancini Nico, Marilli Leonardo, Papapietro Agostina, Pietricola Arcangelo, Rizzi Arcangelo e Surdo Giuseppe.

Franco Frigiola, sindaco di Laterza in carica dal 2021 fino a oggi, lascerà dunque il timone di Piazza Plebiscito a Giuseppe Cristella.