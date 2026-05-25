Amministrative Manduria, Sammarco verso la vittoria

Il candidato del centrodestra in lizza è, ormai, in forte vantaggio sugli altri cinque competitor

Domenico Sammarco si appresta a diventare, al primo turno, il sindaco di Manduria. Il candidato in lizza è, ormai, in forte vantaggio sugli altri cinque competitor Vito Andrea Mariggio’, Cosimo Lariccia, Fabiana Rossetti, Stefania Ruggieri e Ferdinando Arnò.



Dopo la giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Gregorio Pecoraro, Palazzo di Città in Piazza Garibaldi sarà guidato dall’avvocato Domenico Sammarco, candidato del centrodestra, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Liberaldemocratico, Azione, Democrazia Cristiana e Puglia Popolare, oltre che dai movimenti civici Manduria Migliore e Federcivica.