Elezioni Provinciali, tutti i nomi dei candidati

di Maria D’Urso
Passaggi da destra a sinistra e viceversa. Saranno anche enti di secondo livello le Province, ma il trasformismo italiano eroicamente esiste e resiste
Depositate le liste per le Provinciali. Le elezioni di secondo grado che si terranno il prossimo 14 giugno, in via Anfiteatro, per la conquista agli scranni della massima assise dell’Ente Provincia, motivo per cui l’attuale presidente Gianfranco Palmisano resterà in carica. Gli elettori saranno i sindaci e i consiglieri, che esprimeranno le loro preferenze in base al voto ponderato. Ciò significa che a ogni consigliere, in base al Comune in cui esercita il proprio ruolo, il voto equivale al numero degli abitanti.
Per il rinnovo del consiglio provinciale tarantino sono state presentate cinque liste. Nello specifico, quella che raccoglie i tre maggiori partiti di centrosinistra (Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra) è la lista del Campo largo, ovvero “Democratici e Progressisti” che conta 12 candidati. Qui ritroviamo, del Comune di Taranto, il consigliere Gianni Azzaro che ha così ufficializzato il suo ritorno nelle file del Partito Democratico e il consigliere dei Verdi Antonio Lenti. La seconda è la lista “Patto ionico riformisti ed europeisti” che raccoglie a sé diversi consiglieri, di estrazione civica, tra cui quelli vicini al sindaco Piero Bitetti come Gianni Tartaglia, Patrizia Boccuni, Virginia Galeandro e Galiano Daniela.
Il centrodestra, invece, come già preannunciato diverse settimane fa da CosmoPolis concorrerà con tre liste, separate, che rappresentano i tre partiti quali Fratelli d’Italia, Forza Italia che punta su Angelo Laterza a cui si punta perché uscente e Prima l’Italia (Lega). Le liste presentate dovranno ricevere, entro giovedì, la validazione.
Ecco di seguito tutti i nomi dei candidati alle elezioni provinciali 2026
Centrosinistra “Democratici e Progressisti”
Azzaro (Pd)
Ruggi (Pd)
Lenti (AVS)
Salamina
Maiorano (Pd)
Santoro (D’Aló) (Pd)
Pecoraro (Pd)
Sgobbio (Pd)
Rossini (5S)
Tommasi (Pd)
Strusi (Pd)
Venneri (Pd)
Patto ionico riformisti ed europeisti
Natale
Boccuni
Galeano
Messina
Tartaglia
Di Gregorio
Bove
Cristini
Galeandro
Fratelli d’Italia
Carrozzo
De Gregorio
De Mauro
Magrì
Mandurino
Mariggiò
Melle
Picchierri
Puglia
Sodero
Toscano
Vietri
Prima Taranto (Lega)
Brisci
Tribbia
Sammarco
Ferretti
Tomai
Scialpi
Colucci
Forza Italia
Laterza
Stellato
Pillolli
Testa
Montanaro
Fumarula
Nobile