Elezioni Provinciali, tutti i nomi dei candidati

di Maria D’Urso

Passaggi da destra a sinistra e viceversa. Saranno anche enti di secondo livello le Province, ma il trasformismo italiano eroicamente esiste e resiste

Depositate le liste per le Provinciali. Le elezioni di secondo grado che si terranno il prossimo 14 giugno, in via Anfiteatro, per la conquista agli scranni della massima assise dell’Ente Provincia, motivo per cui l’attuale presidente Gianfranco Palmisano resterà in carica. Gli elettori saranno i sindaci e i consiglieri, che esprimeranno le loro preferenze in base al voto ponderato. Ciò significa che a ogni consigliere, in base al Comune in cui esercita il proprio ruolo, il voto equivale al numero degli abitanti.

Per il rinnovo del consiglio provinciale tarantino sono state presentate cinque liste. Nello specifico, quella che raccoglie i tre maggiori partiti di centrosinistra (Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra) è la lista del Campo largo, ovvero “Democratici e Progressisti” che conta 12 candidati. Qui ritroviamo, del Comune di Taranto, il consigliere Gianni Azzaro che ha così ufficializzato il suo ritorno nelle file del Partito Democratico e il consigliere dei Verdi Antonio Lenti. La seconda è la lista “Patto ionico riformisti ed europeisti” che raccoglie a sé diversi consiglieri, di estrazione civica, tra cui quelli vicini al sindaco Piero Bitetti come Gianni Tartaglia, Patrizia Boccuni, Virginia Galeandro e Galiano Daniela.

Il centrodestra, invece, come già preannunciato diverse settimane fa da CosmoPolis concorrerà con tre liste, separate, che rappresentano i tre partiti quali Fratelli d’Italia, Forza Italia che punta su Angelo Laterza a cui si punta perché uscente e Prima l’Italia (Lega). Le liste presentate dovranno ricevere, entro giovedì, la validazione.

Ecco di seguito tutti i nomi dei candidati alle elezioni provinciali 2026

Centrosinistra “Democratici e Progressisti”

Azzaro (Pd)

Ruggi (Pd)

Lenti (AVS)

Salamina

Maiorano (Pd)

Santoro (D’Aló) (Pd)

Pecoraro (Pd)

Sgobbio (Pd)

Rossini (5S)

Tommasi (Pd)

Strusi (Pd)

Venneri (Pd)

Patto ionico riformisti ed europeisti

Natale

Boccuni

Galeano

Messina

Tartaglia

Di Gregorio

Bove

Cristini

Galeandro

Fratelli d’Italia

Carrozzo

De Gregorio

De Mauro

Magrì

Mandurino

Mariggiò

Melle

Picchierri

Puglia

Sodero

Toscano

Vietri

Prima Taranto (Lega)

Brisci

Tribbia

Sammarco

Ferretti

Tomai

Scialpi

Colucci

Forza Italia

Laterza

Stellato

Pillolli

Testa

Montanaro

Fumarula

Nobile