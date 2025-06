Amministrazione Bitetti: nei primi 100 giorni la sfida del cambiamento

di Emanuela Perrone

Dopo la vittoria elettorale, il neo-sindaco si prepara a guidare la città con un programma ambizioso che punta su lavoro, sicurezza, decoro e partecipazione

Con l’elezione di Bitetti alla guida della città, si inaugura una nuova fase, attesa con grande interesse e carica di aspettative. La cittadinanza ha espresso una chiara preferenza, premiando una proposta politica che ha promesso concretezza, capacità di ascolto e volontà di imprimere un deciso cambio di rotta. Archiviata la fase elettorale, ora è il tempo dell’operatività: le parole devono lasciare spazio ai fatti.

Durante la campagna elettorale, Bitetti ha tracciato una roadmap per i primi 100 giorni di amministrazione. Si tratta di un periodo cruciale, in cui la comunità si aspetta segnali concreti, incisivi e inequivocabili. La credibilità dell’amministrazione si misurerà proprio sulla capacità di avviare tempestivamente i primi interventi annunciati.

Tra le priorità individuate figura l’istituzione della Task force per il lavoro e il rilancio economico: un organismo partecipato da istituzioni, imprese, sindacati e mondo accademico, con l’obiettivo di affrontare le principali vertenze aperte e favorire la creazione di occupazione, in particolare per giovani e piccole e medie imprese. Un progetto ambizioso che dovrà rapidamente tradursi in un piano operativo concreto.

Altro intervento fondamentale è rappresentato dal Piano straordinario per il decoro e la sicurezza, volto a restituire ordine, dignità e qualità della vita ai quartieri cittadini, oggi spesso segnati da fenomeni di degrado e percezione di abbandono.

Al centro dell’agenda anche la revisione del Piano urbanistico comunale, che dovrà essere realmente partecipato e orientato alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità ambientale.

La volontà di una governance trasparente e inclusiva si riflette, inoltre, nell’istituzione del Tavolo Permanente di vigilanza ambientale, finalizzato a garantire monitoraggi pubblici su aria, acqua e suolo, e nell’introduzione delle figure del Garante dei diritti delle persone con disabilità e del garante dei detenuti, segnali concreti di un’amministrazione che vuole costruire una città più giusta, inclusiva e attenta ai diritti e alla giustizia sociale.

In questa direzione si collocano anche il Piano straordinario di ascolto dei quartieri e l’attivazione del Tavolo del Terzo Settore, strumenti pensati per promuovere un nuovo metodo di lavoro, basato sulla condivisione, sul confronto costante e sulla partecipazione attiva della cittadinanza.

Sarà essenziale che tali iniziative non restino intenti dichiarati, ma si traducano in prassi consolidate. I primi 100 giorni rappresentano, dunque, un banco di prova determinante per il nuovo sindaco e la sua squadra. L’intera comunità guarda con attenzione a questa fase, auspicando un cambiamento tangibile nella visione, nei metodi e nelle priorità amministrative. La fiducia espressa attraverso il voto è un capitale politico da onorare con responsabilità. Ora è il tempo della concretezza. Con la proclamazione ufficiale di martedì, si apre una nuova pagina: è il momento della concretezza. È il momento di iniziare, con determinazione, il percorso di rilancio del territorio.