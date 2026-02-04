Anime da Unire

di Maria D’Urso

Da Unire a Dis-Unire il passo potrebbe essere breve. Sembrerebbero essere divenute distanti, non più conciliabili, le posizioni tra l’assessore Lincesso e il suo gruppo consiliare. Possibile il cambio di denominazione e il passaggio nel raggruppamento politico “Decaro Presidente”. Anche in considerazione degli appetiti nutriti da qualcuno per l’ormai imminente rinnovo del Consiglio provinciale

Novità in vista in consiglio comunale. La composizione geografica della massima assise di via Municipio starebbe mutando. A determinarne l’assetto, in primis, sarebbe la volontà di alcuni consiglieri di ricollocarsi all’interno di alcune liste civiche. Scelte maturate in seno agli esiti delle elezioni regionali che, come abbiamo più volte ribadito, inevitabilmente hanno influito sulle dinamiche dei vari partiti e, soprattutto, sulla struttura di queste aggregazioni di estrazione civica. È proprio in una di queste che, nelle ultime settimane, pare ci sia un po’ di maretta.

Voci di Palazzo riferirebbero che ci sarebbero tensioni, all’interno del gruppo di maggioranza Unire Taranto, formato da Patrizia Boccuni e Giandomenico Vitale che esprimono l’assessore alle Politiche Sociali Sabrina Lincesso. Il rapporto tra i consiglieri e l’assessore sarebbe giunto a un punto di non ritorno dal momento che Lincesso, durante la campagna elettorale per le regionali, avrebbe sostenuto un candidato diverso rispetto a quello indicato dal gruppo. Scelta che non sarebbe stata del tutto digerita, a tal punto da mettere in discussione l’armonia politica della squadra.

Dunque, a dispetto della vocazione del nome, molto probabilmente il trio potrebbe prendere una piega diversa e disunirsi, con i consiglieri che potrebbero intraprendere strade differenti e formare nuovi gruppi. Quest’ultima ipotesi sarebbe già al vaglio di un consigliere, o di una consigliera, che starebbe valutando la possibilità di dare vita a un nuovo contenitore civico. Questo nuovo raggruppamento, in fieri, potrebbe collocarsi a sostegno del presidente della Regione Puglia, che in consiglio regionale si chiama “Decaro Presidente” e fa attualmente riferimento al consigliere Giuseppe Fischetti. Ma non è tutto: oltre al nuovo gruppo, questo/a consigliere guarderebbe anche alla prospettiva di una nomina nell’assise provinciale.

Indiscrezioni, inoltre, ci riferirebbero che a questo nuovo contenitore civico potrebbe aggregarsi il consigliere Gianni Azzaro che, com’è noto, negli ultimi mesi starebbe traghettando dall’opposizione verso la maggioranza.