Anno Florido

di Maria D’Urso

L’ex sindacalista sarebbe stato nominato dal sindaco di Taranto nel CdA di ITS Logistica e Mobilità. Nonostante un like, dallo stesso apposto, su una pagina fb che critica l’operato dell’Amministrazione comunale

Il nuovo anno si apre all’insegna di prassi che, ormai, sembrerebbero essersi consolidate a Palazzo di Città. Dopo il toto-nomine dei consiglieri per i “Tavoli di lavoro” del sindaco di Taranto Piero Bitetti, proseguirebbero le designazioni e le proclamazioni ufficiali tra i suoi sodali.

Fonti rivelerebbero che, il primo cittadino continuerebbe ad attingere dalla propria squadra per individuare nuovi soggetti da collocare negli organismi delle società partecipate dall’Ente civico. Nelle ultime ore, a Palazzo di Piazza Castello, sarebbero state formalizzate ulteriori nomine: Gianni Florido sarebbe stato indicato quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione di ITS Academy Mobilità, l’istituto di specializzazione tecnologica nei settori della logistica e della mobilità, il cui Comune di Taranto detiene una quota. Dovrebbe trattarsi di un incarico retribuito, peraltro già ipotizzato mesi addietro (come riportato da CosmoPolis) che andrebbe ad aggiungersi a quello di consigliere esperto, formalizzato con decreto sindacale lo scorso 30 giugno 2025. Così Florido rafforzerebbe, ulteriormente, la propria posizione all’interno dell’attuale assetto amministrativo, assumendo un ruolo di crescente rilevanza nella squadra del sindaco.

Tuttavia, apparirebbe di dubbia opportunità l’atteggiamento che l’incaricato avrebbe assunto di recente sui social network. Nonostante sia chiamato a svolgere funzioni di rilievo, sia per il sindaco sia per la Fondazione dell’Ente civico, non si asterrebbe dall’approvare, attraverso “like” che potrebbe significare tutto o nulla, contenuti critici o comunque riconducibili a posizioni che sembrerebbero mettere in discussione l’operato dell’amministrazione comunale.