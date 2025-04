Apertura nuova sede Udc a Foggia, Chiarelli: “Presidio di democrazia e partecipazione attiva”

“In un momento in cui la politica rischia di apparire distante, noi scegliamo di essere presenti, fisicamente e politicamente, sul territorio”

Un’ondata di entusiasmo e partecipazione ha accompagnato l’inaugurazione della nuova sede del coordinamento provinciale dell’UDC, nel cuore pulsante della città di Foggia. Un momento significativo per il partito, che ha voluto fortemente restituire alla comunità un luogo fisico di incontro, ascolto e proposta politica, a testimonianza della volontà di radicarsi sempre più nel territorio e avvicinarsi concretamente ai cittadini.

L’inaugurazione ha visto la presenza di numerosi cittadini, simpatizzanti e dirigenti di partito, rendendo l’evento straordinariamente partecipato. Presenti per l’occasione il coordinatore provinciale dott. Vito Oronzo Orlando, il presidente provinciale dott. Giulio Capobianco, il responsabile regionale degli enti locali dott. Giuseppe Scagliola, l’onorevole Michaela Di Donna e il Commissario regionale dell’UDC, Gianfranco Chiarelli.

“Questa sede rappresenta molto più di un punto di riferimento logistico. – Afferma Chiarelli esprimendo la sua soddisfazione per l’iniziativa – È un presidio di democrazia, un simbolo concreto di partecipazione e di ascolto. In un momento in cui la politica rischia di apparire distante, noi scegliamo di essere presenti, fisicamente e politicamente, sul territorio. Foggia e la Capitanata meritano attenzione e progettualità: da qui si consolida il nostro impegno”.

Il coordinatore provinciale, dott. Vito Oronzo Orlando, ha delineato la visione che guiderà il lavoro del partito nei prossimi mesi: “L’apertura di questa sede non è un traguardo, ma un punto di partenza. Vogliamo costruire un UDC capace di dialogare con tutte le anime della società civile, valorizzando le competenze, raccogliendo i bisogni e traducendoli in proposte concrete. L’obiettivo è chiaro: strutturare una presenza organizzata e dinamica in tutta la Capitanata, capace di incidere nelle dinamiche locali e regionali con serietà, coerenza e progettualità”.

La nuova sede del coordinamento provinciale si candida, dunque, a diventare un vero e proprio laboratorio politico, luogo di confronto aperto e fucina di idee. Uno spazio che ambisce a essere punto d’incontro tra istituzioni e cittadini, dove il confronto democratico possa tornare a essere il motore dell’azione politica.

L’UDC a Foggia sceglie di far sentire la propria presenza con forza e determinazione, aprendo le porte a chiunque voglia contribuire a costruire una politica più vicina, concreta e partecipata.