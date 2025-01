Approvazione bilancio di previsione, Pd Grottaglie: “Un passo verso la collaborazione istituzionale”

Una scelta strategica per il futuro della città in un contesto di sfide economiche e sociali. Guarini: “Contribuire alla definizione di un quadro finanziario che risponda alle esigenze reali del territorio”

Il Partito Democratico di Grottaglie ha espresso il proprio sostegno all’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, confermando la linea già manifestata durante l’approvazione del Dup nel precedente Consiglio Comunale.

“Questa scelta rappresenta un passo importante nell’ottica di una rinnovata collaborazione istituzionale per il bene della città e della nostra comunità”, ha dichiarato il segretario cittadino Giuseppe Guarini, evidenziando come il momento sia particolarmente delicato per gli enti locali. La legge di bilancio del Governo Meloni, infatti, avrebbe creato significative criticità per i Comuni, con tagli ai trasferimenti statali e la reintroduzione del patto di stabilità. Nonostante questo contesto sfavorevole, il bilancio approvato mantiene gli equilibri tecnici necessari.

“Con responsabilità e spirito costruttivo – spiega Guarini – il Partito Democratico locale ha dialogato con l’Amministrazione Comunale per contribuire alla definizione di un quadro finanziario che risponda alle esigenze reali del territorio”.

La collaborazione tra Pd e amministrazione comunale segna una svolta importante per la città, con il partito che si impegna a mantenere un ruolo di vigilanza attiva sull’attuazione degli interventi previsti. “La nostra priorità è Grottaglie – conclude il segretario – e solo attraverso un confronto franco e un lavoro condiviso si possono dare risposte concrete ai bisogni della città e programmare un futuro di crescita e benessere”.