Arsenale Taranto, Maiorano (FdI): “Nuove assunzioni e scorrimento delle graduatorie”

Il parlamentare tarantino ha presentato un’interrogazione parlamentare sul tema

“A seguito della mia interrogazione parlamentare, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha confermato nuove assunzioni e lo scorrimento delle graduatorie per il potenziamento dell’Arsenale Militare di Taranto. Un risultato importante per i lavoratori, per il territorio e per la Difesa della nostra Nazione”. Cosi in una nota l’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.