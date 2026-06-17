Asl Taranto, nominati il direttore sanitario e amministrativo

Si tratta di Vincenzo Gigantelli e Francesco Saverio Massaro. Quest’ultimo molto vicino all’assessore regionale Pentassuglia e già sindaco di Manduria. Le nomine firmate ieri dal direttore generale, Vito Bavaro

Tempo di nomine all’Asl di Taranto. Nella giornata di ieri sono state riempite le caselle del direttore sanitario e di quello amministrativo. Rispettivamente nelle figure di Vincenzo Gigantelli e Francesco Saverio Massaro. Quest’ultimo già sindaco di Manduria, esponente politico del PD, è molto vicino all’assessore regionale Donato Pentassuglia. Che, contrariamente all’indicazione del direttore generale (Vito Bavaro) decisa dal solo presidente Decaro, sta incidendo molto nelle scelte di questa fase. Si completa così la governance della locale azienda sanitaria.