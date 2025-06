Ballottaggio a Taranto: Bitetti e Tacente alle urne per il voto decisivo

I due candidati si sono presentati ai rispettivi seggi in mattinata per esprimere il proprio voto nel turno decisivo delle amministrative

A Taranto si sta svolgendo il ballottaggio che decreterà il prossimo sindaco. I due candidati rimasti in corsa, Piero Bitetti e Francesco Tacente, si sono recati questa mattina alle urne per esprimere il proprio voto, dando così ufficialmente il via a una sfida che si preannuncia combattuta fino all’ultimo scrutinio.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23:00. I seggi riapriranno domani, lunedì 9 giugno alle 7 e si potrà votare fino alle ore 15.

In un contesto politico locale segnato da forti divisioni e aspettative, questo ballottaggio rappresenta molto più di una semplice competizione elettorale. Taranto guarda al futuro, e lo fa oggi, attraverso il voto.