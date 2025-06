Ballottaggio, Tacente: “Lavorerò con determinazione dai banchi dell’opposizione”

A poche ore dal risultato del ballottaggio, interviene con un breve commento il candidato sindaco Francesco Tacente

“Care tarantine e cari tarantini, desidero ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa intensa campagna elettorale. È stata una sfida importante, che mi ha permesso di confrontarmi con tanti di voi, ascoltare esigenze e idee, e condividere un progetto di città che credo fermamente possa migliorare il nostro futuro.”

Questo il primo commento di Francesco Tacente, battuto al ballottaggio da Piero Bitetti.

“Pur non avendo ottenuto il risultato sperato al ballottaggio, – fa sapere – non dimentico il cammino fin qui percorso né le convinzioni che mi hanno guidato. Anzi, questo esito rappresenta per me un ulteriore stimolo a rafforzare le nostre idee e a lavorare con ancora più determinazione, anche dai banchi dell’opposizione.”

Poi aggiunge: “Il nostro progetto non si ferma, ma continua con forza e responsabilità, perché sono certo che solo mantenendo viva la passione per la nostra città e il coraggio di proporre soluzioni concrete potremo costruire insieme un futuro migliore. Grazie ancora a chi ha creduto in noi e nel nostro programma. Continuerò a impegnarmi con onestà e coerenza per essere una voce attenta e propositiva al servizio della comunità. Questo è solo l’inizio.”