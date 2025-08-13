Battista (Lega): “Assunzioni staff del sindaco: scelta discutibile in un momento di crisi”

Il sindaco Piero Bitetti ha disposto l’assunzione di due nuove unità nel proprio staff, per un costo annuo di circa 35.000 euro ciascuna. Critico a riguardo il segretario cittadino della Lega Taranto

Sull’albo pretorio del Comune di Taranto, sono state pubblicate le determine dirigenziali n. 5670 e 5671, con le quali il sindaco Piero Bitetti ha disposto l’assunzione di due nuove unità nel proprio staff, per un costo annuo di circa 35.000 euro ciascuna. “Considerando che con delibera n. 78 del 28/07/2025 la giunta ha deliberato l’assunzione di n. 5 unità, probabilmente si raggiungerà un’uscita sul bilancio comunale di circa 175.000 euro.” Lo rende noto Francesco Battista, Segretario Cittadino Lega Taranto per il quale questa decisione “solleva perplessità, soprattutto in un periodo in cui la città di Taranto affronta gravi criticità. Il decoro urbano è compromesso, con cumuli di rifiuti e marciapiedi invasi dalle erbacce pertanto tali risorse avrebbero potuto essere destinate a interventi concreti o alle emergenze che la città vive quotidianamente.”

Inoltre, aggiunge, “il bilancio comunale presenta evidenti difficoltà, con servizi essenziali carenti e una gestione finanziaria che necessita di attenzione e rigore. In questo contesto, l’incremento delle spese per lo staff del sindaco appare inopportuno e distante dalle reali esigenze della cittadinanza.”

Battista ritiene “che le risorse pubbliche debbano essere impiegate con responsabilità, privilegiando interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini e rispondano alle emergenze quotidiane.”

Invita pertanto il sindaco Bitetti “a riconsiderare tali decisioni e a orientare le risorse verso le vere priorità della città.”