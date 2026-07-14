Massafra, Mastrangelo aderisce a “Massafra Mia”

di Angelo Nasuto

Il nuovo gruppo continuerà a sostenere con lealtà il programma amministrativo di taglio civico scelto dai massafresi e il lavoro della maggioranza guidata dalla sindaca Giancarla Zaccaro

Gruppi consiliari vanno, gruppi consiliari vengono. Si potrebbe riassumere così la notizia di oggi, per altro già sintomatica di tutti questi movimenti politici che stanno coinvolgendo la maggioranza di governo cittadino al Comune di Massafra. La novità riguarda l’unico consigliere dell’UDC che sostiene il sindaco Giancarla Zaccaro, Carmela Mastrangelo.

Quest’ultima lascia l’Unione di Centro per aderire al neo nato gruppo consiliare Massafra Mia di chiara ispirazione civica. “Nel corso della prossima seduta del Consiglio Comunale – afferma la consigliera nella sua nota ad hoc – comunicherò ufficialmente la mia uscita dal gruppo consiliare dell’UDC e la contestuale costituzione del nuovo gruppo consiliare Massafra Mia. È una scelta maturata con serenità e senso di responsabilità, alla luce delle vicende e delle evoluzioni che abbiamo vissuto in questo primo anno di mandato del nostro sindaco”.



Tale scelta per la Mastrangelo si alimenta con la ferma volontà di dare continuità ad un percorso che affonda le proprie radici nella sua storia personale e nel mio modo di intendere l’impegno amministrativo. Infatti “Massafra Mia” non è un nome nuovo ma è contenitore civico che lei stessa contribuì a fondare nel 2020 e che oggi torna a rappresentare, con maggiore convinzione, un’idea di politica libera, radicata nel territorio. “Ritengo che – aggiunge – in questa fase, una forza civica interpreti al meglio le esigenze dei cittadini, valorizzando il confronto, il dialogo e la concretezza delle azioni, senza rinunciare ai valori che hanno sempre guidato il mio percorso”.

Il nuovo gruppo continuerà a sostenere con lealtà il programma amministrativo di taglio civico scelto dai massafresi e il lavoro della maggioranza guidata dalla sindaca Giancarla Zaccaro.



In conclusione la Mastrangelo ha ringraziato l’UDC per il tratto di strada percorso insieme, tutti gli elettori che hanno espresso la loro preferenza nei confronti della lista che, a seguito di attente e competenti valutazioni, ha portato alla sua elezione: “da oggi desidero proseguire il mio impegno – conclude – sotto un simbolo che sento profondamente mio e che continua ad avere un unico punto di riferimento: Massafra e i suoi cittadini. Per me la politica resta, prima di tutto, un servizio verso la collettività: è con questo spirito che continuerò a lavorare con entusiasmo e responsabilità, affinché “Massafra Mia” possa essere una casa aperta a tutti coloro che credono nella partecipazione civica”. Due sono le valutazioni politiche dopo questo fatto: in primis l’UDC resta orfana dell’unico componente in Consiglio Comunale e per questo il destino del suo assessore Lisi sembra segnato. E poi non è un caso la sottolineatura della forza civica voluta dalla Mastrangelo in un momento dove si sospetta lo spostamento di maggioranza verso il centrodestra, per la presenza di Forza Italia.

