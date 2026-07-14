Massafra, la nuova Giunta di Zaccaro

di Angelo Nasuto

La new entry, l’unica, è quella di Michele Bommino, già da molti anni nell’ambito della politica locale, sia come consigliere che come assessore, anche nella passata amministrazione Quarto

Varata la nuova Giunta a Massafra. La sindaca Giancarla Zaccaro non ha effettuato grossi cambiamenti nella sua squadra di assessori e, come era stato da noi pronosticato, sono stati destituiti gli ormai ex membri di Giunta Cosimo Maraglino e Fernando Lisi. I due hanno in comune le note vicende giudiziarie, ma con una grande differenza: il primo ha subito una condanna di recente mentre il secondo risulta solo indagato. Lo stesso Lisi però risultava già debole politicamente, perché con solo un consigliere (Carmela Mastrangelo) a suo sostegno in maggioranza, proveniente dalla sua lista (UDC). Ora, con il passaggio di oggi della Mastrangelo verso il neo gruppo consiliare civico “Massafra Mia”, ne era rimasto del tutto privo.



C’è però una new entry: la nuova entrata, l’unica, è quella di Michele Bommino, già da molti anni nell’ambito della politica locale, sia come consigliere che come assessore, anche nella passata amministrazione Quarto. Bommino assume deleghe importanti, soprattutto per la visibilità della città all’esterno: l’esponente di maggioranza, ora in Forza Italia, è assessore a Sport, Turismo, Spettacolo, Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza. Gli altri assessori sono stati tutti confermati con una piccola ridefinizione delle deleghe: Giuseppe Maggiore, Vicesindaco e assessore a Ecologia, Ambiente, Agricoltura e Randagismo; Isabella Tagliente, con Attività produttive, Centro storico, Decoro urbano, Cultura e Associazionismo; Antonio Cerbino a Lavori pubblici, Patrimonio, Marine e Periferie. Annamaria Scarcia, con Affari generali, Servizi demografici, Trasparenza, Pari opportunità, Comitati di quartiere e Pubblica istruzione; infine Francesco Cacciapaglia, con deleghe a Politiche giovanili, Servizi sociali, Immigrazione e Integrazione.

L’altra importante novità sta nell’assunzione da parte della sindaca di deleghe importanti come quella all’Urbanistica e al Bilancio, per un anno di pertinenza degli ex assessori Lisi e Maraglino. La domanda è: arriverà un altro componente della squadra assessorile, visto che sono ancora in sei?

Questo il pensiero iniziale del primo cittadino, esplicitato in un suo post sui social: “la nuova Giunta nasce da una valutazione approfondita, fatta con senso di responsabilità e autonomia decisionale, per rafforzare l’azione di governo della città e garantire una collaborazione efficace e armoniosa tra la componente politica e la struttura tecnica e amministrativa. Ho assunto un impegno preciso con i cittadini e l’ho rispettato: a un anno dall’insediamento ho voluto verificare ogni aspetto dell’azione amministrativa e assumere le decisioni necessarie nell’interesse esclusivo della città e della piena efficacia dell’azione di governo. Massafra prosegue il percorso di cambiamento avviato un anno fa”.