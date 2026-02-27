Bilancio, la maggioranza prova a trovare la squadra

di Maria D’ Urso

Ore di riflessione a Palazzo di Città. La maggioranza Bitetti questo pomeriggio si è riunita, in via Municipio, per cercare di trovare una quadra sul Bilancio di Previsione. Un grattacapo a cui la squadra deve fare fronte, perché si tratta del documento piu importante della programmazione finanziaria dell’Ente civico, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 28 febbraio. Tuttavia, dopo un’attenta fase di programmazione, il provvedimento potrebbe approdare in Consiglio comunale entro metà marzo.

La scadenza non sarebbe stata rispettata dal momento che, finora, non sarebbe stata trovare una soluzione perché la situazione che emerge dalle casse dell’Ente non è facile. Voci, di Palazzo, parlerebbero di possibili tagli alla manutenzione del verde pubblico e alla raccolta differenziata.