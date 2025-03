Bitetti: “Basta con l’uomo solo al comando, Taranto ha bisogno di tutti”

Il candidato sindaco del centrosinistra presenta la sua visione per la città: “Il voto è una festa della democrazia, non astenetevi”

“Non dobbiamo guardare al passato ma al futuro”. Esordisce così Piero Bitetti, candidato sindaco del centrosinistra, nella conferenza stampa di questa mattina. Il candidato rivendica la scelta di aver contribuito alla fine dell’amministrazione precedente “perché ritenevamo che questo fosse utile alla città”, sottolineando come gli interessi della comunità vengano prima delle ambizioni personali.

Bitetti ha poi affrontato il tema del consenso elettorale, manifestando preoccupazione per quello che definisce “uno spettro che si aggira per la città: il disprezzo per il consenso”. “Il voto è una festa della democrazia, sempre, anche quando i cittadini votano gli altri, non solo quando votano quelli che vogliamo noi”, ha dichiarato, lanciando un appello contro l’astensionismo.

Particolare enfasi è stata posta sul senso di comunità, che secondo il candidato “si è molto indebolito negli ultimi anni”. A questo proposito, Bitetti ha annunciato che nelle sue liste “saranno rappresentate tutte le categorie professionali”. Non sono mancate critiche all’amministrazione uscente: “Basta con l’uomo solo al comando. Quando i cittadini pensano di non contare nulla, la festa della democrazia si trasforma in una manifestazione di apatia collettiva”, ha affermato il candidato.

Infine, Bitetti ha contestato la contrapposizione tra ceto politico e società civile, definendola “surreale e provinciale”. “L’ex sindaco non era un politico di professione ed è stato mandato due volte a casa, finendo anzitempo il proprio mandato. Sicuramente nel suo lavoro era ed è molto bravo”, ha concluso con una stoccata all’amministrazione uscente.