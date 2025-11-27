Bitetti convoca la maggioranza

di Maria D’Urso

Approvazione del Bilancio alle porte. Ma prima vanno fatti rientrare i mal di pancia dopo i risultati delle Regionali. Questo pomeriggio tutti precettati a Palazzo di Città

Per approvare il bilancio consolidato, in discussione domani pomeriggio in consiglio comunale, sarà necessario che la maggioranza del sindaco Piero Bitetti si presenti unita e compatta. Proprio per questo, il primo cittadino dovrebbe convocare già oggi pomeriggio una riunione con i suoi fedelissimi, per fare il punto della situazione.

Oltre alla discussione dell’ordine del giorno, infatti, Bitetti dovrebbe verificare la tenuta della sua maggioranza che, alla luce dei recenti episodi, sembrerebbe mostrare qualche crepa. Si pensi alle fibrillazioni in casa dem, in particolare tra il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio e il vicesindaco Mattia Giorno, entrambi rimasti fuori dalle elezioni del consiglio regionale. A ciò si aggiunge il risultato modesto dell’assessore Francesco Cosa, anche lui candidato nelle liste civiche che sostenevano Decaro.

Restano, inoltre, da chiarire le posizioni di Luca Contrario (Pd) e Antonio Lenti (Verdi) che hanno votato favorevolmente, rispetto la restante maggioranza che si è dimostrata contraria, sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle (attualmente in opposizione) che chiedeva al sindaco di impugnare l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Nonostante queste divergenze, fonti interne sostengono che non vi siano rischi concreti per la tenuta della coalizione: ci sarebbe infatti almeno un consigliere dell’opposizione pronto a sostenere la maggioranza, qualora necessario.