giovedì 27 Novembre 25
CP

Bitetti convoca la maggioranza

Politica

Articoli Correlati

Bitetti: “Avanti con l’attuale Giunta, ma il programma votato va rispettato”

CP -
“Certamente resta fondamentale, all'interno della coalizione, il rapporto di fiducia e di produttività espressa sui singoli dossier per dare ai cittadini i riscontri che...
Read more

Lizzano, Mele delegato alla sanità

CP -
L'onorevole Iaia spiega che con il consigliere Mele, il gruppo di Fratelli d'Italia di Lizzano e il consigliere regionale Renato Perrini stanno focalizzando gli...
Read more

Di Gregorio e il Pd, una storia ai titoli di coda?

CP -
di Maria D'Urso Continuano le fibrillazioni interne in casa dem, arriva da Roma l’ok per l’espulsione dal partito dell’ex consigliere regionale? Il bilancio consolidato sarà...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand